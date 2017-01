Fußballtalente aufgepasst: LAZ-Sichtungstraining in Leibnitz

23.01.2017, 11:43 Uhr

Sichtung in zwei Etappen

Die Sichtung wird in zwei Etappen durchgeführt. Für die Jahrgänge 2006 und 2007 (LAZ Vorstufe) beginnt die Sichtung um 8:30 Uhr. Für die Jahrgänge 2004 und 2005 (LAZ Hauptstufe) ist um 10:00 Uhr beginn. Anmeldung und weitere Informationen bei Jürgen Schautzer (Tel. 0664/4511165 oder per E-Mail jschautzer@gmail.com) bzw.Stefan Dörner (Tel.0676/6076200, Mail: st.doerner@aon.at)

LAZ als Karrierestart

Gut ausgebildete Trainer

Das LAZ Leibnitz ist eines von fünf Landesausbildungszentren des steirischen Fußballverbandes in der Steiermark. „Der Weg von vielen Nationalteamspielern und Akademiespielern hat im LAZ begonnen“, gibt Jürgen Schautzer, Standortleiter in Leibnitz, Auskunft. Mit Wanderer Christopher und Wolkinger Moritz (beide Stammverein AC Linden, ab Juli 2017 Akademie Sturm/Steiermark) bzw. Pfeifer Nino (Stammverein SV Kaindorf, ab Juli 2017 Akademie Wolfsberger AC) schafften heuer gleich drei Spieler des LAZ Leibnitz den Sprung in die nächsthöhere Fußballschiene. Auch im Jahrgang 2004 gibt es einige vielversprechende Talente, denen das LAZ Leibnitz als Sprungbrett für die Aufnahme in die Steirische Auswahl diente. Veit Tobias (Stammverein AC Linden) bzw. Rauch Felix (Stammverein SV Gabersdorf) nehmen in den Semesterferien am dreitägigen Lehrgang der Auswahl teil. Federer Philipp (SV Gabersdorf) und Tobias Ehmann (NZ Sulmtal) stehen auf Abruf bereit.Das Ziel des LAZ Leibnitz ist die individuelle Weiterentwicklung jedes einzelnen Spielers. Dazu haben sie gut ausgebildete Trainer in ihren Reihen. Vier Mal pro Woche wird in der Hauptstufe, zwei Mal pro Woche in der Vorstufe trainiert, maximal werden 18 Spieler in die LAZ Hauptstufe aufgenommen. „Die Spieler bleiben auch weiterhin bei ihren Stammvereinen aktiv, erhalten hier eine zusätzliche Ausbildung, was auch ihrem Verein zu Gute kommt“, gibt Schautzer Auskunft.Stefan Dörner, UEFA-Profi-Lizenz, Diplom-NachwuchstrainerJürgen Schautzer, UEFA-B-Lizenz neu, ÖFB-Nachwuchstrainerlizenz in AusbildungFleith Josef, UEFA-A-Lizenz, UEFA-Elite-JuniorenlizenzZiegler Erwin, UEFA-B-Lizenz altWalter Bernd, UEFA-B-Lizenz alt, SportwissenschafterGassmann Wolfgang, UEFA-B-Lizenz altKammerhofer Stefan, UEFA-B-Lizenz neuHaas Mario, UEFA-A-LizenzSchantl Willibald, Tormanntrainerausbildung STFVKainz Christian, PhysiotherapeutDr. Grubelnik Horst, Sportarzt