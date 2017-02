Leibnitz: GAK Juniors siegen im Futsal Landesfinale der U 13

09.02.2017, 15:04 Uhr

In der Reinhold-Heidinger-Sporthalle kämpfte der beste Nachwuchs aus den Regionen am 4. und 5. Februar 2017 um den Futsal Landesmeistertitel. Für Franz Schantl war das Finale ein silbernes Jubiläum als Turnierorganisator.



Steirisches Landesfinale U 13

Mit den U 10, U 13, U 14 und U 17 Landesfinalturnieren im Futsal Hallencup 2016/2017 des Steirischen Fußballverbandes ging fürs Team Süd ein siebenwöchiger Futsal-Marathon zu Ende. Eine organisatorische Meisterleistung, waren allein im Gebiet Süd 141 Teams dabei. Franz Schantl feierte sein das 25-jähriges Jubiläum als Organisator. "Seit 13 Jahren organisiere ich Futsal-Finalspiele ohne Bande und 12 Jahre zuvor habe ich die Finalturniere mit Bande ausgerichtet", freute sich Schantl.Am Samstag, dem 4. Februar 2017 war zunächst die Altersklasse U13 an der Reihe, den Landessieger beim steirischen Finale zu ermitteln.

3. Platz für TUS St. Veit in der Südsteiermark

U 13 Landesfinale an die GAK Juniors

U 17 Landesfinale an Gleisdorf



U 10 Landesfinale auch an die GAK Juniors

College Leibnitz/AC Linden siegt im U 14 Finale

Im kleinen Finale um den 3. Platz setzte sich der TUS St. Veit in der Südsteiermark klar mit 4:1 Toren gegen Kapfenberg durch.Lange Zeit spannend ging es im großen Finale der U 13 zu. Die favorisierten GAK Juniors gingen in der 1. Spielminute durch ein Tor von Yanick Koinegg mit 1:0 in Front. Sechs Minuten später gelang dem NZ Oberes Raabtal durch Roßbacher der Ausgleich zum 1:1. Eine Minute danach brachte Leon Bogdanovic die GAK Junior mit seinem Treffer zum 2:1 neuerlich in Führung. Danach blieb das Spiel lange offen und die NZ Oberes Raabtal hatte durchaus die Chance auszugleichen.Die Entscheidung brachte dann allerdings in der 11. Minute Niklas Frewein mit dem 3:1 und in der Schlussminute mit seinem zweiten Treffer zum 4:1 Endstand für die Grazer.Endstand im steirischen U 13 Landesfinale 2017: 1. GAK Juniors, 2. NZ Oberes Raabtal, 3. TUS St. Veit am Vogau, 4. Kapfenberg, 5. SG Knittelfeld/Spielberg, 6. ASK Voitsberg, 7. SU Straden und 8. SV Hinterberg.Die Schlusstabelle im U 17 Landesfinale lautete: 1. FC Gleisdorf, 2. GAK Juniors. 3. SG Allerheiligen, 4. SG Sonnenberg, 5. Fürstenfeld, 6. ASK Voitsberg, 7 FC Murtal, 8. FC Proleb.Medaillen des Steirischen Fußballverbandes überreichten StFV-Vizepräsident Alfred Steindl, der den Organisatoren vom Team Süd und den Mannschaften für die gezeigten Leistungen dankte, sowie Franz Schantl, Hermine Martinz, Christoph Scherr und Willi Sternad vom Team Süd an die erfolgreichen Nachwuchsfußballer.Sonntag, 5. Februar gingen die Finali weiter. U 10 Endstand: 1. GAK Juniors, 2. FC Gleisdorf, 3. SG Allerheiligen, 4. NWM Kapfenberg, 5. AC Linden Leibnitz, 6. FC Judenburg, 7. ASK Voitsberg, 8. SV Traboch.Einen Heimsieg feierten die Süd Teams im U 14 Finale, das wie folgt endete: 1. College Leibnitz/AC Linden, 2. Youngsters Leibnitz/AC Linden, 3. JAZ West DSC, 4. SK Sturm, 5. FC Zeltweg, 6. FC Gleisdorf, 7. Trofaiach, 8. NWM Kapfenberg.