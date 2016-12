Leibnitz setzt Zeichen für Special Olympics World Winter Games

30.12.2016, 08:24 Uhr

Die Steiermark ist 2017 Gastgeber der weltweit größten Sportveranstaltung!



Das „Host Town“- Programm – die Welt zu Gast in Österreich

„Healthy Athletes“-Programm

Unter dem Motto „Heartbeat for the World“ sind Graz, Schladming und Ramsau vom 14. bis 25. März 2015 Gastgeber der 11. Special Olympics World Winter Games, der Weltspiele für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung. Dabei handelt es sich um die weltweit größte Sportveranstaltung des Jahres 2017!Mit Ausnahme der USA ist Österreich das erste und einzige Land, das die Winterspiele ein zweites Mal austrägt – bereits 1993 waren die großartigen Athleten in Schladming und Salzburg zu Gast gewesen.Österreich darf sich im kommenden März auf Spiele der Superlative freuen: Rund 2.700 Athleten aus 107 Nationen werden bei diesem größten Sport- und Sozialevent des Jahres 2017 dabei sein. Dazu werden mehr als 1100 Trainer, rund 5000 Familienmitglieder, 3000 Volunteers, die ehrenamtlich in den verschiedensten Bereichen mitarbeiten, knapp 1000 Medienvertreter sowie 2000 Ehrengäste und Kongressteilnehmer erwartet. Mehr als beeindruckend auch die Zahl der Siegerehrungen – an die 1000 durchgeführt.Während der Spiele stehen neun verschiedene Sportarten auf dem Programm: Floor Hockey, Floorball und Stocksport finden in der Stadthalle Graz statt, Eisschnelllauf und Eiskunstlauf in der Merkur Eishalle. Die Ski-Alpin-Bewerbe sowie Snowboard werden in Schladming-Rohrmoos ausgetragen, Langlauf und Schneeschuhlauf in Ramsau am Dachstein. Die Eröffnungsfeier findet am 18. März im Schladminger Planai Stadion statt, den Abschluss der Spiele bildet die große Schlusszeremonie in der Merkur Arena am 24. März in Graz.Neben den sportlichen Bewerben gibt es aber noch viele weitere Schwerpunkte im Vorfeld und im Programm der Special Olympics World Winter Games:Der Fackellauf – die „Flamme der Hoffnung“ besucht ganz ÖsterreichDer Law Enforcement Torch Run (Fackellauf) ist ein ganz besonderes Erlebnis, sowohl für die Läufer als auch für die Zuseher. Die „Flamme der Hoffnung“ wird am 2. März in Athen entzündet und macht sich auf den Weg nach Österreich, um ab 9. März insgesamt 50 Städte in allen Bundesländern zu besuchen. Ihr Ziel ist die Eröffnungsfeier am 18. März in Schladming, wo das Feuer offiziell entzündet wird.Das „Host Town“-Programm bietet den Teilnehmern aus aller Welt die Möglichkeit, wenige Tage vor Beginn der eigentlichen Bewerbe das Gastgeberland kennenzulernen. In Leibnitz weht vom Rathausturm bereits seit Oktober die Host Town-Flagge für die Ukraine.Die Sportler und deren Trainer werden nach Ankunft am 14. März 2017 auf ganz Österreich „aufgeteilt“ und verbringen zwei Tage in der jeweiligen „Host Town“, um sich zu akklimatisieren sowie bei diversen Aktivitäten und Veranstaltungen Region und Menschen kennenzulernen.„Special Olympics Healthy Athletes“ ist weltweit das größte öffentliche Gesundheitsprogramm für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung. Im Zuge von Special-Olympics-Veranstaltungen soll den Athleten in einer angenehmen und freundlichen Umgebung durch kostenlose Untersuchungen die Angst vor Ärzten genommen werden. Neben den Untersuchungen selbst, die parallel zu den sportlichen Bewerben in Graz angeboten werden, werden die Athleten mit nützlichen Hilfsmitteln (wie Augengläser, Sonnenbrillen oder Hörhilfen) kostenlos versorgt.