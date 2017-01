Leichtathleten starten mit neuem Rekord in die Saison

10.01.2017, 08:48 Uhr

Am vergangenen Samstag fand im Bundessport- und Freizeitzentrum Schielleiten der erste Hallen-Wettkampf der Saison 2017 statt. Trotz des frühen Termins in der Ferienzeit nahmen sieben Athletinnen und Athleten der SU Kärcher Leibnitz an diesem Meeting der Leichtathleten teil.

Stabhochspringerin– einen Tag zuvor noch auf Trainingslager in Italien – zeigte nach anfänglichen Schwierigkeiten eine stetige technische Verbesserung und konnte sich schlussendlich über einen neuen steirischen Hallen-Rekord der allgemeinen Klasse freuen. Sie überquerte im 13ten Wettkampfsprung die neue Rekordmarke von 3,51m. „Der erste Wettkampf der Saison ist immer schon sehr schwer für mich gewesen, aber nach der Einstiegshöhe ist es dann zum Glück von Sprung zu Sprung besser geworden“ analysiert die 18jährige Gymnasiastin. Auch Trainer Martin Zanner war schlussendlich zufrieden: „Wenn Lea mit so einem Wettkampf aus nur 8 Anlaufschritten Bestleistung springen kann, kann man auf ihre Leistungen in Zukunft sehr gespannt sein“.

Ebenfalls im Stabhochsprung-Bewerb war, die mit 2,80m eine solide Leistung abrufen konnte und auch aufblitzen ließ, dass es in naher Zukunft deutlich höher gehen wird.Die dritte Leibnitzerin im Stabhochsprung der Damen war, die mit 2,40m neue persönliche Bestleistung erzielte. Neuling Carina war zudem noch über 50m (7,57sec.) und im Weitsprung im Einsatz.zeigte sowohl mit der Kugel (11,70m) als auch über 50m (6,71sec.) deutliche Verbesserungen zum Vorjahr und machte mit diesen tollen Leistungen auch seine Anwärterschaft auf die steirischen U16-Titel klar.Aber auch die Leibnitzer Masters zeigten Trainer Reinhold Heidinger, dass das harte Wintertraining Früchte trägt. In Vorbereitung auf die Steirischen Hallen-Meisterschaften der Masters nächste Woche zeigten im Kugelstoß sowohl Ingrid Gritsch (mit 3kg) als auch Wolfram Heidinger (mit 5kg) gute 8,78m. Zudem stieß Neo-Leibnitzerin Karin Urdl das 4kg-Gerät auf 7,74m.Und auch Sprinterwar mit seinen beiden 50m-Läufen in 7,11sec. und 7,12sec. überaus zufrieden.