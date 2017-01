Stabhochsprung fest in Leibnitzer Hand

30.01.2017, 09:01 Uhr

Die steirischen Hallenmeisterschaften der Leichtathleten gingen vergangenes Wochenende im Bundessport- und Freizeit-Zentrum Schielleiten über die Bühne. Auch das Team der SU Kärcher Leibnitz nutzte die zwei Tage für Titel, persönliche Bestleistungen und Erfolge.

Dass der Stabhochsprung eine Spezialdisziplin der Südsteirer ist, ist landesweit bekannt. Und auch bei diesen Meisterschaften stellten die vier startenden Kärcher-Athletinnen und -Athleten dies klar. So holte Florian Matzi – nach einer Grippe noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte – trotzdem den Titel bei den Männern. Gute 4,55m reichten dafür aus.Bei den Frauen holte sich Favoritin Lea Lang den Titel. Die 18jährige zeigte gute Sprünge und überquerte 3,30m. An der neuen Rekordhöhe von 3,55m scheiterte sie knapp. Dafür holte sie sich mit einer Weite von 5,36m noch zusätzlich die Goldmedaille im Weitsprung.

In der weiblichen U18 sprang Katharina Urdl mit dem Stab über 2,90m und damit zum Titel. Silber ging an ihre Vereinskollegin Carina Woschnigg mit 2,20m. Somit gingen alle vergebenen Meistertitel im Stabhochsprung nach Leibnitz.Katharina holte zudem noch eine Silbermedaille im Kugelstoß. Mit 10,10m lieferte sie in dieser Disziplin eine neue persönliche Bestleistung.Eine Altersklasse höher gewann Sandra John ebenfalls Silber. Sie stieß die 4kg-Kugel auf gute 10,96m und blieb damit denkbar knapp untern der angestrebten 11m-Marke.Einen weiteren zweiten Platz holte Katrin Mairhofer mit 6,82 sec. auf 50m.In der männlichen U16 holte Enzo Diessl zwei Medaillen: Tolle 6,93sec. über 50m brachten ihm Bronze ein. Mit 5,02m im Weitsprung war er überhaupt nicht zufrieden – trotzdem holte er damit Silber. Ebenfalls Silber erreichte Simon Schöggler im Kugelstoß –seine Leistung von 8,22m waren auch persönliche Bestleistung.Über 50m liefen Leonie Wagner (WU16 – 7,56sec.) und Christopher Stering (Männer – 6,48sec.) zu neuen persönlichen Bestzeiten.Im Rahmen der Meisterschaften wurde Karin Strametz für ihren internationalen Auftritt im Vorjahr geehrt und mit einer kleinen Prämie belohnt.