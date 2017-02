Super Erfolg für einen Spätberufenen

05.02.2017, 17:38 Uhr

Gerald Vaterl übte bereits in seiner Jugendzeit den Judsport aus. Mit Beginn seiner Lehre endete vorerst das Unternehmen Judo. Beinahe 35 Jahre später schloss er sich im Jahr 2011 der Hobby- und Freizeitjudogruppe der SU Noricum Raiffeisenbank Leibnitz an.Er setzte sich zum Ziel, den Schwarzgurt (1. Dan) zu erreichen. Mit seinem Techniktrainer Gerhard Kern (Urgestein im Verein) startete er das Unterfangen DAN – Prüfung beim Judo Landesverband Steiermark.Nach fünfmonatiger Vorbereitungszeit trat er schließlich zur Prüfung in Gleisdorf an und konnte diese mit Erfolg ablegen. Obwohl Gerald Vaterl schon 53 Jahre ist, ist er der „Jüngste Dan Träger“ der SU Noricum Raiffeisenbank Leibnitz.Der Verein gratuliert recht herzlich.