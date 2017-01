Vier Siege im JUFA-STOLV Cup

31.01.2017, 12:07 Uhr

In den kürzlich erschienen Jahreswertungen spiegeln sich die starken Leistungen der Leibnitzer ebenfalls wieder. Jürgen Egger (H 40) sicherte sich mit ausgezeichneten Ergebnissen in der Herbstsaison die Jahreswertung im Austria Cup 2016. Stefan Kubelka verpasste mit konstanten Leistungen während des gesamten Jahres mit Platz zwei den Gesamtsieg in der Klasse Herren bis 20 Jahre nur knapp. Weitere Topplatzierungen: Herren 60: 4. Franz Hartinger; in den Nachwuchselite-klassen H 16 und H 20 belegten Lukas Novak und Max Lerchegger sechste Plätze. Im Steirischen Cup gab es in der Eliteklasse (H 19 A) die Plätze zwei und vier durch Stefan Kubelka und Felix Hartlieb. Ebenfalls Platz zwei belegte Lukas Novak in der Jugendklasse. Bei den Jungsenioren gab es durch Franz Prach, Helmut Lerchegger und Jürgen Egger die Plätze zwei bis vier für den Leibnitzer AC. Weitere dritte Platz erkämpfte sich Jasmin Auer (D 19 B) und Tünde Allwinger (D 35).