Der Profi in Sachen Badezimmer und Heizung

15.02.2017, 00:00 Uhr

Badezimmer & Wellness

Das Badezimmer ist der Ort, an dem Sie sich auf den bevorstehenden Tag und auf die wohlverdiente Nachtruhe vorbereiten; es ist der wichtigste Ort zur Körperpflege und Rückzugsort für entspannende Momente zugleich. Dementsprechend ist es ein Ort, an dem Sie sich besonders wohl fühlen sollten. Neben Funktionalität stehen hier vor allem Ihr persönlicher Stil und Ihre persönlichen Wünsche im Vordergrund, die wir mittels 3D-Badplanung visuell für Sie darstellen können.Erste Inspirationen hierfür finden Sie in unserem 170m2 großen Bäder- und Fliesenschauraum. Ob ein modernes Wellness-Bad, ein familienfreundliches Bad in fröhlichen Farben oder ein puristisch reduziertes Bad mit klaren Linien: Ihrer Kreativität und Ihren Wünschen sind dabei keine Grenzen gesetzt.

Welche Heizung ist die richtige für mich?

Falls man nicht gerade im Passivhaus-Standard baut, ist eine der wichtigsten Entscheidungen für jeden Häuslbauer und -sanierer die Wahl der „richtigen“ Heizung. Während man sich früher hauptsächlich zwischen Öl-, Gas-, Kohle- oder Holzheizung entscheiden musste, bietet der Markt heute auch höchst moderne Heizungssysteme, die alternative und erneuerbare Energien optimal nutzen und zukunftsorientiert arbeiten. Dabei kommen innovative Techniken zum Einsatz, die nicht nur die Umwelt schonen, sondern Sie auch durch deutlich reduzierte Heizkosten erfreuen werden.Hergweg 1A-8430 TillmitschTel.: +43 (0) 3452/ 8 38 61Fax: +43 (0) 3452/ 8 38 61 – 13