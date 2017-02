Ein erfolgreiches Familienunternehmen aus Heimschuh

15.02.2017, 00:00 Uhr

Elektro-Installationsunternehmen mit angeschlossenem Fachhandel, gegründet: vorerst als ein Ein-Mann Betrieb, in dem ihm seine Gattin, Gerlinde Krammer – als gelernte Bürokauffrau – zur Seite stand.Zu Beginn befand sich der Betrieb im Keller des privaten Wohnhauses der Familie Krammer in Heimschuh. Bereits einen Monat später wurde der erste Monteur eingestellt und im Juli der erste Lehrling aufgenommen.

Im Herbst 1991 war Baubeginn des heutigen Betriebsgebäudes, welches am 13. November 1992 feierlich eröffnet wurde. Zu diesem Zeitpunkt zählte der Betrieb bereits 6 Mitarbeiter.Es folgten Jahre des soliden Wachstums und Weiterentwicklung. Dadurch hat das gesamte Team der Firma Krammer Elektrotechnik schnell an Know-How dazugewonnen, so dass heute ein umfangreiches Angebot an Leistungen aus den verschiedensten Teilbereichen der Elektrotechnik geboten werden kann.Im Jahr 2012 erfolgte die Umgründung des Einzelunternehmens in die jetzige Form der Krammer Elektrotechnik GmbH & Co KG.