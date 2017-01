Genuss auf höchstem Niveau

02.01.2017, 11:49 Uhr

Am 19. Jänner 2017, ab 18 Uhr, gastiert Ausnahmewinzer Erwin Sabathi für ein exklusives Dinner in der Weinbank in Ehrenhausen und kommentiert, korrespondierend zu einem hochkarätigen Fuchs-Menü in 5 Gängen, seine Rebenkunst direkt vor Ort. Infos unter Tel.: 03453/22291.