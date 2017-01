Gralla – begehrt wie eh und je

02.01.2017, 08:00 Uhr

„Am bisherigen, alten Sportplatzareal entstehen in nächster Zeit bis zu 150 neue Wohneinheiten mit rund 400 zusätzlichen Bewohnern. Wir wollen darauf nicht erst später reagieren, sondern schon jetzt agieren“, so Bürgermeister Hubert Isker.Daher hat sich die Gemeindevertretung auch einstimmig zum Bau eines neuen, zusätzlichen 2-gruppigen Kindergartens mit Kinderkrippe entschieden.Nicht nur das räumliche, sondern auch das Betreuungsangebot für die Kleinsten soll mit der Inbetriebnahme der neuen Bildungsstätte erweitert werden.„Wir denken daran, unseren Kindergarten im Ganzjahresbetrieb zu führen und lediglich in den schulischen Weihnachtsferien zu schließen“, so Isker. Dabei verweist er mit Stolz auf das motivierte, pädagogische Fachpersonal.Das mag einer der vielen Gründe sein, weshalb in Gralla der „Zuzugs-Boom“ anhaltend ist. Weitere Gründe sind zweifelsohne auch die gute, zentrale Lage und eine hervorragende Infrastruktur, wobei Bahnhof und Autobahnanschluss sozusagen vor der Haustüre liegen. Beste Einkaufsmöglichkeiten vor Ort sowie eine funktionierende Gemeinschaft mit einem ausgeprägten Vereinsleben tragen ebenfalls dazu bei, dass man sich in Gralla wohlfühlt.