Ihr Profi in Sachen Innen- & Außenputz

15.02.2017, 00:00 Uhr

Weiters können wir Aussenputzarbeiten mit einem Grundputz-Leicht, einem Fassadensuperleichtputz sowie einem Thermo-Extra-Isolierputz anbieten.Vollwärmeschutzarbeiten in den verschiedensten Varianten und Systemen mit EPS-F, Mineralwolle, Minopor inkl. Endbeschichtung sowie sämtliche Edelputze wie Silikonharz, Kunstharz, Silikat und mineralischen Putze.

Estrich- und Trockenbauarbeiten gehören ebenso zu unserem Aufgabenbereich.Aufgrund jahrelanger Erfahrung (Durchschnitt 25 Jahre) unserer Mitarbeiter sowie regelmäßige Schulungen können wir Ihnen versichern, dass die Arbeiten in höchster Qualität und in bester Verarbeitung nur mit österreichischen Fachkräften durchgeführt werden.Unsere Lieferanten sind die Firmen Terranova, Capatect, W&P und Quarzolith, welche ausschließlich ÖNORM und ETA geprüfte Materialien verwenden.Die Firma RMW Putze GmbH ist stets bemüht, Sie bestmöglichst zu beraten und erstellt Ihnen gerne ein unverbindliches und kostenloses Angebot.Wir würden uns sehr freuen, auch bei Ihnen eine Qualitätsarbeit mit österreichischen Facharbeitern durchführen zu dürfen.Perbersdorf 29c8423 St. Veit in der Südsteiermark034 72 - 87 33 4034 72 - 87 33 44info@rebene-putze.at