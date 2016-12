Naturpark setzt neue Bäume

07.12.2016, 00:10 Uhr

Bewohner der Naturparkgemeinden können Bäume bestellen, um neue Streuobstwiesen zu schaffen.

Streuobstwiesen sind ein wichtiger Bestandteil der Kulturlandschaft des Naturparks Südsteiermark. Die Umstrukturierung der Landwirtschaft der letzten Jahrzehnte und die fehlende Wertschöpfung haben jedoch zu einem starken Rückgang dieser Flächen geführt. Setzen wir wieder auf Streuobst, erhalten wir die Biodiversität und schützen wir diesen Lebensraum. Insgesamt können max. 1000 Bäume im Naturpark neu gesetzt (gefördert von der Naturschutzabteilung des Land Steiermark) werden.

Wer darf Bäume bestellen

Naturpark Spezialitäten

Bestellen können nur Haushalte der 15 Gemeinden des Naturparks Südsteiermark. Die Sortenliste können sie unter folgendem Link downloaden ( http://www.naturpark-suedsteiermark.at/aktuelles-a... )! Bitte vor dem Verschicken unbedingt im Naturparkbüro anrufen, es können höchstens 10 Bäume pro Haushalt bestellt werden und nur solange der Vorrat reicht! Die sehr hochwertigen Setzlinge werden dann Ende März am Grottenhof mit Mäuseschutzgitter und Pflanzpfahl abzuholen sein (sie werden rechtzeitig kontaktiert). Bestellung bitte bis zum 31. Dezember 2016 an folgende Adresse (Post oder Mail) schicken. Bei weiteren Fragen bei uns im Büro anrufen, wir helfen ihnen gerne weiter! Melden sie sich auch zu unserem Newsletter an unter: http://www.naturpark-suedsteiermark.at/kontakt/ Grottenhof 1, 8430 LeibnitzT +43 3452 | 71305, office@naturpark-suedsteiermark.atGemeinsam vom Naturpark und den ProduzentInnen wurde über mehrere Jahre ein Leitbild entwickelt und Kriterien für Naturparkprodukte erstellt, um den Naturpark und den Beitrag der ProduzentInnen am Erhalt der Kulturlandschaft sichtbar zu machen. Der Verein „Naturpark-Spezialitäten im Naturpark Südsteiermark“ hat es sich zum Ziel gesetzt, das Bewusstsein für regionale Lebensmittel und gesunde Produkte zu steigern, die überdies den Erhalt der Kulturlandschaft gewährleisten.Die beliebten Geschenks-Körbe unserer Naturpark Produzenten, gefüllt mit edlen Weinen, Bier, Käse, Wollschweinfleisch, Marmeladen, Gelees, Sirupe, (Kern-)Öle, Essige, Liköre, Nudeln, Produkte aus Rosen, Lavendel und Minze, erfreuten sich schon letztes Jahr großer Beliebtheit als Geschenk bei Weihnachtsfeiern vieler Firmen und natürlich unter dem Weihnachtsbaum im Kreise der Familie. Unter folgendem Kontakt könne sie ihre Auswahl bestellen:+43 / 676 / 60 16 344spezialitaeten@naturpark-suedsteiermark.at