Was zählt, ist die richtige Finanzierung

28.09.2016, 00:10 Uhr

Mit dem Schaffen der eigenen vier Wände geht für viele Menschen ein Traum in Erfüllung. Wolfgang Schrei erklärt, worauf es beim Bauen und Wohnen ankommt.

Schrei: Der optimale Finanzierungsmix hängt unter anderem vom Projekt - z.B. Hausbau, Wohnungskauf oder Haussanierung - ab. Weiters ist die Wahl in Bezug auf Zinsvariante, Laufzeit und Förderungen zu treffen.Schrei: Neben Kaufpreis, Ablöse, oder Sanierungskosten fallen auch Gebühren und Nebenkosten an, die oft nicht bedacht werden. Monatliche Raten sollen auf die Kundenbedürfnisse abgestimmt sein, um langfristig leistbar zu bleiben. Ein Beratungsgespräch mit einem erfahrenen Wohnbauexperten ist unbedingt anzuraten.

Schrei: Wohnbaufinanzierngen sind meist langfristige Verpflichtungen. Sie sollen nach einem Unglücksfall nicht zur Belastung werden. Mit dem s Sicherheitsnetz und dem Top & Easy Wohnpaket bietet die Steiermärkische Sparkasse einen „Rundumschutz" bei Ableben, Unfall, schwerer Erkrankung und für Schäden im und am neuen Zuhause.Schrei: Unsere Wohnbauberater informieren Sie über Fördermöglichkeiten und unterstützen Sie bei der Antragsabwicklung. Dieser Mehrwert an Beratung und Betreuung erspart wertvolle Zeit, die unsere Kunden in die Gestaltung ihres neuen Heimes investieren können