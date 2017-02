Wir schützen Werte - mit Sicherheit!

15.02.2017, 00:00 Uhr

Wir vertreiben und installieren Komponenten in allen Bereichen der Sicherheitstechnik, die Gefahren für Sachwerte und Menschenleben - durch Einbruch, Überfall, Feuer und Gasaustritt - zuverlässig erkennen und melden.Ein paar Bilder und Eindrücke der von uns angebotenen Produkte können Sie in unserer Galerie ansehen.Alle von uns angebotenen Anlagen erfüllen in punkto Zuverlässigkeit, Funkionalität, Design und Bedienbarkeit die höchsten Ansprüche.

Nur wenn sie Ihre Alarmanlage von einem Facherrichter beziehen und installieren lassen, können Sie von der jeweils gültigen Landesförderung profitieren!Wir bieten Ihnen in jedem Fall eine kostenlose Beratung an - nur Fachberatung macht sicher!Grazerstrasse 9A-8430 Neutillmitschoffice@zts-alarmsysteme.atTel.: 03452 74081Fax: 03452 75853