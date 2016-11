Adventmarkt des MV-Bergkapelle Eisenerz

29.11.2016, 15:13 Uhr

Mit Vorweihnachtlichen Klängen, Glühwein, Kinderpunsch, Honig- und Bienenprodukten sowie Maroni und Bastelarbeiten der Damen des Musikvereins, versuchten alle ein bisschen Adventstimmung herbei zu zaubern.Die Bemühungen waren auch sehr erfolgreich. Mit großem Engagement waren auch die Kinder des Kneipp-Kindergarten mit dabei. Ein großes Dankeschön ergeht auch an die Krampusse und den Nikolaus der DIABLO-PASS, die mit ihrem schaurig schönen Auftritt manchen das Fürchten lehrten.Recht herzlicher Dank auch an die Imkerei Stromberger und an den Maronibrater Hans Gross, die ebenfalls zum Erfolg des Adventmarkt beigetragen haben.Ihr MV-Bergkapelle Eisenerz