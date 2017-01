Befreiung von einer anderen Art Sklaverei

22.01.2017, 09:36 Uhr

30 Jahre lang war Alonso drogenabhängig. Dann begann er ein Bibelstudium mit Zeugen Jehovas. Die Botschaft der Bibel berührte sein Herz und bestärkte ihn darin, mit der Sucht zu brechen. „Das war extrem hart, nach so vielen Jahren“, erzählt er. „Aber dank Jehova habe ich den Kampf gewonnen“ (Psalm 55:22).

„Meine Frau ist überglücklich, dass ich mich so verändert habe“, sagt Alonso. „Ich kann Jehova gar nicht genug danken. Er hat mich von einem Leben befreit, durch das ich mich selbst zerstört hätte. Ohne seine Hilfe wäre ich heute noch ein Sklave meiner Sucht. Das heißt — eigentlich wäre ich wohl gar nicht mehr am Leben.“Weiterführende Details auf: https://www.jw.org/de/publikationen/zeitschriften/... Alle Fotos enstanden im Bereich der Kreuzen Alm in den Eisenerzer Alpen.