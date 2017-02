Ein extremer Lauf um die Welt

08.02.2017, 17:08 Uhr

. Vision, Motivation, Regeneration. Dies wären die drei Schlagworte, mit denen der Extremsportlersein Leben beschreiben würde.Aber nicht immer lebte der Extremläufer sein Leben nach diesem Motto. Nach einigen sehr durchwasenen Jahren, schlug er einen vollkommen anderen Lebensweg ein, da seine Gesundheit bereits gefährdet war. Wie er diese grundlegende Veränderung schaftte, erzählte er den Schülerinnen und Schülern in der Aula des "alten" Gymnasiums Leoben.Mit seinen ausgezeichneten läuferischen Leistungen reiste Christian Schiester bereits quer um die Welt und nahm an zahlreichen namhaften Marathons teil. Unter die extremsten zählen die Läufe durch die Sahara, den Südpol und durch den brasilianischen Urwald. Hitze und Kälte konnten den erfolgreichen Extremläufer aber nicht davon abahlten unter den besten Läufern der Welt zu landen.Seinen spannenden Vortrag über sein bisherigs Leben umrahmte er mit kurzen Videoclips, die seine Erlebnisse wiederspiegelten.Mit seinem neuen Ziel, die gesamte Welt mit dem Segelschiff zu bereisen verdeutlicht er einmal mehr, wie wichtig ihm sein Lebensmotto "Alles ist möglich, wenn man es wirklich will" ist.