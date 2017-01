Große Emotionen in kurzen Geschichten

27.01.2017, 23:58 Uhr

, die bereits in sehr jungen Jahren ihre Liebe zum Schreiben entdeckt hatte, ihre Lesung im Museumscenter Leoben ein.An diesem Abend stellte die junge Autorin einige ihrer Kurzgeschichten und Gedichte vor. Die Themen ihrer Kurzgeschichten beziehen sich meist auf aktuelle Ereignisse, die ihr persönlich sehr nahe gehen, oder sie für längere Zeit beschäftigen.Bevor sie die Zuhörer jedoch in ihre Geschichten eintauchen ließ, wurde der unvergessliche Abend musikalisch eingestimmt und sorgte für eine ganz besondere Atmosphäre.Aber nicht nur die Texte zu Papier zu bringen scheint ihr großes Talent zu sein, sondern auch die Art und Weise, wie sie ihre Texte vorlas, unterstrich ihre Gabe mit der Sprache zu spielen.Mit ihrem äußerst gefühlvollem Umgang mit der Sprache in ihren Texten schaffte es Etumu Schoster die Zuhörer mit auf eine Reise zu nehmen, die sie so schnell nicht vergessen werden.