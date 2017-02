Kunst für einen guten Zweck

04.02.2017, 09:36 Uhr

Eröffnung der Ausstellung "Aquarelle für die Redemptoristenkirche".

LEOBEN. Mit Ehre und Dankbarkeit an Erich Miksits wurde vergangenen Donnerstag Abend die Eröffnung seiner Benefizausstellung "Aquarelle für die Redemptoristenkirche" eingeleitet. Der Kulturreferent Mag. Johannes Gsaxner wandte sich anfangs mit warmen Worten sowohl an alle interessierten Gäste, welche sich im Foyer des neuen Rathauses eingefunden hatten, als auch an den über 90-jährigen Maler. Nicht nur ein alteingesessener Kulturgenießer sei Erich Miksits, sondern auch ein Aktiver der Leobner Kulturszene, betonte Gsaxner. Auch der Künstler selbst postierte sich hinter dem Rednerpult und erzählte davon, dass er zwar schon in seinen jüngeren Jahren Kunstkurse besucht hatte, aber erst in seiner Pension zum Pinsel griff. Anschließend an die Reden wurde der Verkauf eröffnet.Um 100 Euro, bzw. 150 Euro für große Bilder, können die Kunstwerke erworben werden. Dabei stellt Erich Miksits selbstlos alle Erlöse der Rennovierung und Erhaltung der Redemptoristenkirche St.Alfons zur Verfügung.Bis Freitag, den 03.03.2017, können die Aquarelle im Foyer des neuen Rathauses bewundert und gekauft werden.