Maskenball des ATuS Niklasdorf: Ein Abend mit viel Kreativität

29.01.2017, 15:25 Uhr

Beim Maskenball des ATuS im Veranstaltungszentrum Niklasdorf sorgen die Besucher immer wieder Aufsehen.

NIKLASDORF. „Wir sind jedes Jahr aufs Neue überrascht, wie viel Hirnschmalz und Arbeit unsere Besucher in ihre Verkleidungen investieren“, sagt der Obmann des ATuS Niklasdorf mit einem breiten Lächeln im Gesicht. Und das nicht ohne Grund. Gehört doch der Maskenball und die Haussammlung am Anfang des Jahres zu den wichtigsten Einnahmequellen des Vereins. Die Besucher bedanken sich bei den Organisatoren mit tollen und sehr oft auch aufwendigen Verkleidungen und zeigen so auch in der kalten Jahreszeit ihre Verbundenheit mit „ihrem“ Sportverein. Die besten Masken erhalten in den Kategorien Einzel- und Gruppenmasken Geldpreise und Gutscheine für die „Sportlerbar“ im Veranstaltungszentrum. Es gilt aber als offenes Geheimnis, dass aufgrund der guten Stimmung am Maskenball auch die Geldpreise die Veranstaltung praktisch zu hundert Prozent über die „Sportlerbar“ verlassen. Alles in allem also eine perfekte „Win-win-Situation“.