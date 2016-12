Preisgekrönter Videoclip

03.12.2016, 08:32 Uhr

Über 100 Videos wurden österreichweit eingereicht und auch die Schülerinnen und Schülern des "alten" Gymnasiums Leoben dachten sich eine spannende Frage aus um diese in ihrem Kurzvideo zu behandeln. In ihrem Video beschäftigte sich das Team "Butterbrot" mit der Fragestellung "Warum landet das Butterbrot immer auf der Butterseite?". Mit ihrem gelungenen Video und einer guten Erklärung für dieses Phänomen konnte das Team in ihrere Kategorie den zweiten Platz holen.