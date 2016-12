"Sag's Multi" Talent im Finale

12.12.2016, 21:22 Uhr

Drei Schülerinnen des "alten" Gymnasium Leoben stellten sich dieser Herausforderung und wechselten in ihren Reden mehrmals zwischen Deutsch und einer weiteren Fremdsprache und präsentierten mit großem Können der Jury ihre Anliegen.Die Schülerinaus der sechsten Klasse des "alten" Gymnasiums wurde von der Jury als Finalistin gekürt. Sie bekommt die Möglichkeit in der nächsten Runde im Februar in Wien eine weitere eindrucksvolle Rede zu halten. Das Leitthema für die Reden lautete "Think out loud" und sollte betonen, wie wertvoll Mehrsprachigkeit für die Geselschaft und Wirtschaft ist.