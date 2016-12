So schön klingt die Steiermark

17.12.2016, 09:00 Uhr

Die Familienmusik Schneeberger aus Wald am Schoberpaß präsentiert sich erstmals auf einer CD.



WALD AM SCHOBERPASS. "Familienmusik Schneeberger 2016": Hinter diesem schlichten Titel versteckt sich eine großartige Volksmusik-CD, die Michaela Schneeberger mit ihren Kindern unlängst im Tonstudio von Manfred Pölzl in Kobenz aufgenommen hat.20 Titel sind auf dem Tonträger, einer klingt schöner als der andere. Mehrere Lieder stammen aus der Komponistenfeder von Herbert Pixner. Mit ihm ist die Familie Schneeberger, ganz besonders David Schneeberger, freundschaftlich verbunden. Wir haben ihn schon mehrere Male in Südtirol besucht, durften seine Konzerte miterleben und jetzt sind wir stolz, dass wir einige seiner Lieder auf unserer CD interpretieren dürfen", sagt Michaela Schneeberger.Die neue CD wird im Rahmen eines Sänger- und Musikantentreffens am Freitag, 30. Dezember, um 18 Uhr im Gasthof Gruber in Wald am Schoberpaß präsentiert. "Wir haben interessante Musiker eingeladen und hoffen, dass viele Volksmusikfreunde den Weg zu uns finden", sagt Schneeberger.Seit rund acht Jahren wird bei der Familie Schneeberger gemeinsam musiziert. Mutter Michaela spielt Hackbrett, ihr Sohn David ist Vize-Staatsmeister auf der Steirischen Harmonika. Tochter Elisabeth, die diesen Winter in Ischgl arbeitet, spielt Okarina und Querflöte. Die zwei kleinen Töchter Johanna (10) und Christina (9) lernen Geige und Steirische Harmonika. Unterricht bekommen sie vom Musikschullehrer Gottfried Hubmann, der nicht mit Lob spart: "Die Schneebergers vereinen Talent und Freude an Musik, es ist ein Vergnügen, mit ihnen zu arbeiten und zu musizieren." "Die Musik hilft uns, den schweren Schicksalsschlag, der uns im Jahr 2013 getroffen hat, zu überwinden", sagt Michaela Schneeberger. Ihr Mann Siegfried ist damals bei einem Forstunfall getötet worden, im Alter von nur 37 Jahren. "Ich bin mir sicher, dass unser Sigi mit dieser CD eine große Freude gehabt hätte", sagt Michaela.Die CD "Familienmusik Schneeberger 2016" istbereits erhältlich, beiMichaela Schneeberger8781 Wald am Schoberpaß 105Tel. 0650/3504599grieshof@aon.at