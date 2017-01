Vielseitigkeit ist sein Merkmal

22.01.2017, 16:19 Uhr

Mit „Selten so gelacht“ gastierte Otto Schenk letzte Woche in Leoben.

Farkas, Böhm und Lohner

LEOBEN. Mit Otto Schenk und seinem Programm „Selten so gelacht“ gastierte ein Ausnahmekönner der österreichischen Kabarett- und Schauspielszeneim Congress Leoben. Der rund 90- minütige Auftritt des vielfach ausgezeichneten Kabarettisten, Schauspieler und Intendanten war für viele Besucher ein Ausflug in die Jugend und in die Anfänge des Fernsehens.So wurden etwa in gut einem Drittel des Abends Schauspiel- und Kabarettgrößen wie Karl Farkas, Alfred Böhm und Helmut Lohner in allseits bekannten Videosequenzen wieder zum Leben erweckt. Ob als naiver Ton(hilfs)techniker, als Greißler Powondra oder als Untermieter-Otto Schenk ist mit mehr als 60 Jahren Bühnenerfahrung ein absoluter Profi. Wenn er mit verschiedensten Stimmen und Stimmlagen, Dialekten und sogar Sprachfehlern durch seine Vorlesungen führt oder nur seine Lieblingswitze erzählt verschieben sich die Mundwinkel beim Publikum eindeutig in Richtung obere Gesichsthälfte und es bleibt kaum ein Auge trocken. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ihm das Publikum die Videoeinspielungen-die man sich eigentlich alle kostenlos im Internet ansehen kann-beim nicht gerade kostengünstigen Liveauftritt verzeiht. Anders betrachtet könnte man natürlich auch sagen, wirklich guter Witz hat eben kein Ablaufdatum und zaubert dem Publikum auch nach Jahrzehnten noch immer ein Lächeln ins Gesicht. Fazit: Ein Abend für Leute die mit wirklich gutem Schmäh noch etwas anfangen können.