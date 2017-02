Blick hinter die Kulissen

12.02.2017, 15:32 Uhr

Montanuni stellt sich vor - Studienanwärter aus aller Welt pilgern in die Stadt des Bergbaus.

LEOBEN. Um Punkt 10 Uhr wurden vergangenen Freitag zahlreiche Studieninteressenten mit einem herzlichen "Glück auf!" zum Infotag der Montanuni begrüßt. Stefan und Birgit, selbst zwei Studierende, stellten eingangs die Universität mit all ihren Eigenheiten vor: Mit rund 4000 Studenten ist die Montanuniversität zwar die kleinste technische Uni Österreichs, jedoch auch jene mit der größten Zufriedenheit unter den Studierenden.Anders als viele überlaufene Großstadtuniversitäten bietet die Montanuni nicht nur ein einzigartig familiäres Flair, sondern auch top Jobchancen. "Ein Student der Montanuni schreibt in der Regel keine Bewerbungen, sondern bekommt schon vor Studienabschluss viele Jobangebote," betonten die geübten Redner diesbezüglich.

Erwartungen sind den Besuchern ins Gesicht geschrieben - obgleich mit internationaler Herkunft oder Leobner Wurzeln, viele Studienanwärter kennen nur die bekannte Fassade der Montanuni. Deshalb bemühten sich die Studenten besonders, einen möglichst authentischen Einblick in das Studium zu bieten. Links und rechts von den Besuchern spielte sich der ganz normale Studienalltag ab. Grübelnde Studenten und vorbeihaschende Professoren waren für Gespräche mit den Interessenten offen.Äußerst wichtig ist den engagierten Freiwilligen auch, dass die angehenden "Schwammerl" - so nennt man Erstsemestrige in Leoben - nicht von Professoren oder Öffentlichkeitsexperten durch die alten Gemäuer geführt werden, sondern von Studierenden selbst.Positive Rückmeldungen kamen aus allen Ecken. "Unsere Erwartungen wurden erfüllt und wir wissen nun bescheid. Jetzt müssen wir uns nur noch entscheiden," berichten drei angehende Maturanten aus der HTL Kaindorf. Auch Rafael aus Völkermarkt in Kärnten zeigt sich zuversichtlich: "Ich glaube schon, dass ich hier studieren werde."Für alle, die den Infotag versäumt haben, veranstaltet die Alma mater der Kunstofftechniker und Rohstoffingeneure am 24.03. den nächsten Informationstag.