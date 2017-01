Ein konstanter "Anker" für Eltern

11.01.2017, 21:02 Uhr

Einjähriges Jubiläum feiert das Projekt „Frühstück – Zeit für mich“, das von Barbara Tolliner als Treffpunkt für Eltern im Leobener Lern- und Beratungsinstitut „take off“ initiiert wurde.

LEOBEN. Der Tisch im Lern- und Beratungszentrum ist für das besondere Frühstück, das einmal im Monat unter dem Motto „Zeit für mich“ steht, reich gedeckt. Alle Arten von Brötchen, Wurst, Käse, Butter, Gemüse und Obst warten einladend auf die Besucher, die pünktlich um neun Uhr eintreffen. „Die Eltern sollten es sich hier für zwei Stunden einmal richtig gut gehen lassen, nur an sich selbst denken und den Alltag hinter sich lassen können“, beschreibt Barbara Tolliner, „take off“-Geschäftsführerin, den Sinn des Elternfrühstücks. Nach einem erfolgreichen Jahr weiß sie, dass dieser Treffpunkt ein monatlicher Anker und eine Stütze für Erziehende ist. „Eltern sollten sich zusammentun und austauschen, denn die Probleme sind meist dieselben, und dieses Frühstück ist bereichernd für alle“, sagt Tolliner, die dafür Zustimmung ihrer Gäste erntet.

Zwischenmenschliches

Selbstwertgefühl stärken

„Auch wenn die Kinder schon groß sind, braucht man diese Treffen und profitiert davon. Hier geht es um Zwischenmenschliches, man erfährt immer wieder Neues und tauscht sich aus“, sagt Irene, Mutter zweier Teenager-Töchter. Dass sich in den Gesprächen rund um den Frühstückstisch viele Probleme relativieren, davon ist Zweifach-Mama Christiane aus Frohnleiten überzeugt: „Man merkt, dass es anderen auch gleich geht.“ Von Barbara Tolliner wird bei jedem Treffen ein bestimmtes Thema rund um die Erziehung angesprochen, diesmal geht es um das richtige Grenzensetzen.„Es geht hier auch darum, den Eltern zu vermitteln, dass sie kompetent sind, dass sie alles Wissen bereits in sich tragen, das sie für eine gute Erziehung benötigen. In der heutigen Zeit ist dieses aber leider oft von vielen Schichten bedeckt. In vielen Familien dominiert etwa das Schulische, die Leistung. Eltern werden zu Lehrern. Dabei sollten sie sich bewusst darauf besinnen, Vater und Mutter zu sein, die ihr Kind großziehen, es im Selbstwertgefühl stärken und ihm vorleben, wie es ist, erwachsen zu sein“, sagt Tolliner. Ulrike, die als dreifache Mutter seit Anfang an zum Eltern-Frühstück kommt, resümiert über das Projekt: „Die Treffen sind für mich aufbauend, stärkend und kräftigend für die Gestaltung meines weiteren Tagesverlaufes.“Das nächste "Frühstück - Zeit für mich" findet Mittwoch, dem 1. Februar, von 9 bis 11 Uhr, im Lern- und Beratungszentrum "take off", Peter-Tunner-Straße 14, Leoben, statt. Anmeldung unter 0676/67 57 867.