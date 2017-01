Ein Lehrplatz aus erster Hand: Jobday an der Polytechnischen Schule Leoben

31.01.2017, 12:00 Uhr

28 Betriebe aus dem Raum Leoben präsentieren sich beim Jobday der Polytechnischen Schule Leoben am Donnerstag, 9. Februar 2017.



LEOBEN. Derzeit laufen die Vorbereitungen für den Jobday 2017 der Polytechnischen Schule (PTS) auf auf Hochtouren. Direktor Paul Neugebauer: "Wir erwarten heuer einen neuen Rekord von 28 teilnehmenden Betrieben und freuen uns auf ungefähr 300 Schüler, die wir am Donnerstag, 9. Februar, als Gäste an unserer Schule, im neuen Bildungszentrum Pestalozzi, begrüßen dürfen."Der Mangel an Lehrlingen, der in den nächsten Jahren noch wesentlich zunehmen wird, veranlasst das Team der PTS Leoben seit Jahren, auf die Wirtschaftsbetriebe der Region zuzugehen. Gemeinsam, vor allem mit Klein- und Mittelbetrieben, wird eine Werbekampagne für die Lehre gestarter. "Ziel ist es, von Beginn an den Stellenwert und das Image der Lehre ins richtige Licht zu rücken und natürlich auch den Schultyp PTS, als DIE Berufsvorbereitungsschule, zu präsentieren", betont Neugebauer.

Alle Schüler der 8. Schulstufe (Neue Mittelschule und AHS) und deren Eltern, aber auch die Berufsorientierungslehrer der Neuen Mittelschulen gemeinsam mit der Wirtschaft zu informieren ist dabei das oberste Anliegen. "Es gilt aber auch, die PTS-Schüler des laufenden Schuljahres mit den Ausbildungsbetrieben zusammenzubringen – wir holen die lehrlingsausbildenden Betriebe zum zukünftigen Lehrling an unsere Schule – das ist das Ziel des Jobdays", führt Neugebauer aus.An der Polytechnischen Schule Leoben setzen sich Lehrer und Schüler ehrgeizige Ziele. Man habe es sich zur Aufgabe gemacht, dem Problem des Facharbeitermangels mit vereinten Kräften entgegenzuwirken, denn es gelte, die Lehre wieder attraktiver zu machen, damit die Wirtschaft wieder gut vorbereitete und einsatzfreudige Lehrlinge erhält und die Lehre in der Gesellschaft wieder ein höheres Ansehen erlangt.Wichtig ist noch zu erwähnen, dass die Polytechnische Schule beim Jobday am 9. Februar von 8.30 bis 13.30 Uhr geöffnet ist: Auch für alle, die sich für die Berufsvorbereitung unserer Jugend interessieren.Mit dem Einzug ins neue Bildungszentrum Pestalozzi begann für die Polytechnische Schule Leoben eine neue Ära im Bereich der Berufsvorbereitung. Direktor Paul Neugebauer: "Die neue Schule ermöglicht es uns, unsere Mädchen und Burschen perfekt auf die Lehre vorzubereiten. Die PTS Leoben bietet gezielte Berufsvorbereitung in den Fachbereichen Technik Holz und Metall, Handel – Büro sowie Dienstleistungen und Tourismus an."In modernst ausgestatteten Lehrwerkstätten und einer optimal eingerichtete Lehrküche, sowie einem eigenen Übungsbüro, werden Schüler und Schülerinnen, je nach Berufswunsch, perfekt auf den Berufseinstieg vorbereitet.Die Allgemeinbildung festigen, die sozialen Kompetenzen erweitern, berufliche Grundlagen in der Schule erlernen, diese in insgesamt vier Wochen Berufspraxis in unseren Partnerbetrieben erproben und festigen, all das umfasst das bewährte Berufsvorbereitungskonzept. Die guten Kontakte der Polytechnischen Schule Leoben zu den Wirtschaftsbetrieben der Region Hochsteiermark bilden dafür eine Grundvoraussetzung.Fotos: PTS Leoben