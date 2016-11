23.11.2016, 16:29 Uhr

Der Chor "Primavera" gestaltet am 10. Dezember in der Pfarrkirche St. Stefan ob Leoben ein Adventkonzert.

ST. STEFAN. Mit dem Adventkonzert "Es wird scho glei dumpa" am Samstag, 10. Dezember, um 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Stefan, schließt der Chor Primavera seine Konzertreihe zum 20-jährigen Bestandsjubiläum ab."Nachdem wir unsere vergangenen Adventkonzerte dem Thema Frieden bzw. der keltischen Literatur gewidmet hatten, kehren wir mit Liedern, Musik und Texten in unsere Heimat zurück", berichtet Chorleiter Bruno Obenaus. Zur Aufführung gelangen alte und zum Teil vergessene alpenländische Volkslieder, die durch die Familienmusik Schneeberger sowie durch Christine Brunnsteiner mit ihren Texten vervollständigt werden.Karten sind bei den Chormitgliedern erhältlich, in den Raiffeisenbank-Filialen Kraubath und St. Stefan, im Büro der WOCHE Leoben sowie unter der Tel.Nr. 03832/2753.