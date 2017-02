Gleichenfeier "Collegium Jacobinum": Zurück zum alten Zentrum von Leoben

07.02.2017, 15:09 Uhr

Von St. Jakob ist alles ausgegangen



Fruchtbare Partnerschaft



Holz ist der Baustoff der Zukunft

"Die Marktsiedlung unter dem Massenberg war Ausgangspunkt für eine Stadtverlegung, die erst im 13. Jahrhundert den späteren Siedlungskern in der Flussschleife der Mur erreichte. Stadtpfarrer Markus Plöbst: "Mit dem Collegium Jacobinum kehren wir an diese Wurzeln zurück. Wir schaffen hier ein modernes Zentrum für Studierende, für Intelligenz, für Menschen, die ihre Botschaft in die Welt hinaustragen."14 Professionisten sind am Bau des Studentenheimes beteiligt, das in einer fruchtbaren Partnerschaft zwischen dem Rektorat St. Jakob und dem Kinder- und Jugendwerk Josefinum entsteht. Nach Plänen des Architekturbüros Nussmüller wurde ein spannender Bau entworfen, der sich an die bestehende Bausubstanz des Jakobiheimes harmonisch anschließt, ohne dabei seinen eigenen Charakter zu verbergen. Die Fertigstellung des Studentenheimes ist für Juli 2017 geplant.Der Grazer Architekt Werner Nussmüller setzt auf Holz als Baustoff der Zukunft: „Holz ist der Trendbaustoff der Zukunft. Es ist ökologisch einfach ein extrem wertvolles Material.“ Der umweltfreundliche Nutzen von Holz zeigt sich etwa in der CO₂-neutralen Verarbeitung, denn durch die Verwendung des heimischen Holzbestandes verringern sich die Transportwege.