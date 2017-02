Ihre Spende für den Polsterlift – jetzt!

16.02.2017, 15:40 Uhr

1,5 Millionen Euro kostet die umfassende Erneuerung des Einsersesselliftes auf den Polster: 750.000 Euro sollen durch Spenden von Privaten und Firmen aufgebracht werden, dann gibt es eine Subvention vom Land Steiermark in der gleichen Höhe.



Umfassende Erneuerung



Private Initiative

VORDERNBERG. "Der Sessellift auf den Polster hat Zukunft": Davon sind nach vielen Gesprächsrunden mit Behörden, Seilbahnbauern und Politikern nicht allein die Mitglieder des Vereins "Initiative Polsterlift Neu" überzeugt, sondern auch die Repräsentanten der Präbichl Bergbahnen GmbH. Geschäftsführer Johann Roth: "Der Einsersessellift ist – was die Betriebskosten betrifft – für uns ein Nullsummenspiel. Allerdings fehlt uns für umfassende Investitionen das Geld."Am Geld waren bislang Pläne für eine Erneuerung des Sesselliftes auf den Polster gescheitert. Daher musste der Lift am Ende der Wintersaison 2016 nach 69 Betriebsjahren abgestellt werden. Doch jetzt gibt es neue und konkrete Pläne: Für eine umfassende Erneuerung des legendären Einser-Sesselliftes mit einer Konzessionserteilung auf 20 Jahre ist eine Investition von 1,5 Millionen Euro erforderlich. "'Die Variante eines neuen Zweiersesselliftes wäre wesentlich teurer und würde eine neue Konzession mit weiteren Behördenverfahren erfordern", berichtete Bergbahnenchef Roth im Rahmen eines Pressegespräches.Der im Dezember 2016 gegründete Verein "Initiative Polsterlift Neu" versucht jetzt, die Finanzierung aufzustellen. Die Sprecher der Initiative, Horst Kodritsch und Herbert Hiebler: "Wenn von Privaten und Firmen 750.000 Euro aufgebracht werden, dann hat das Land Steiermark eine Subvention in der gleichen Höhe zugesagt.

Spendenaufruf



Wie kann man spenden?

"Wir hoffen, dass sich Privatpersonen und Firmen unserem Spendenaufruf anschließen. Wenn die Bevölkerung den Lift will, dann sollte von ihr ein Beitrag kommen", betonte Hiebler. "8.000 Unterschriften für die Erhaltung des Polsterliftes wurden im Vorfeld gesammelt. Wenn jeder dieser Unterstützer 100 Euro spendet, dann kann das Projekt realisiert werden", hofft Kodritsch.Die Zeit drängt: Damit Maßnahmen für die Erneuerung des Polsterliftes rechtzeitig geplant und in Auftrag gegeben werden können, sollte bis 30. April 2017 die Finanzierungssicherheit gegeben sein."Dann könnten wir mit dem Liftbetrieb in der Wintersaison 2017/18 starten", erklärte Roth. Die Präbichl Bergbahnen GmbH übernimmt die Planung und Umsetzung des Projektes und bringt Eigenleistungen im Ausmaß von rund 1.000 Arbeitsstunden bei.Durch Überweisung von zumindest 30 Euro auf das Konto IBAN AT 87 3846 0001 0050 7202. Spenden sind auch online auf www.polsterliftneu.at möglich. Das Geld kommt auf ein Treuhandkonto des Vereines und wird 1:1 für die Finanzierung des Polsterliftes verwendet. Sollte bis 30. April 2017 die Hälfte der Investitionskosten nicht aufgebracht werden, bekommen die Spender ihr Geld zurück.