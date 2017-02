Jeder sechste Reisepass in Österreich läuft heuer ab

13.02.2017, 15:21 Uhr

Ihr Reisepass läuft 2017 ab? Rechtzeitig einen neuen Pass beantragen, das spart Zeit und Nerven.

1,1 Millionen Reisepässe verlieren in Österreich im Jahr 2017 ihre Gültigkeit. In der Stadt Leoben sind es rund 2.600 Reisepässe, die heuer ablaufen, im übrigen Bezirk sind es 4.922. Das sind deutlich mehr als in einem durchschnittlichen Jahr. Vor allem in den Monaten März bis Juli 2017 wird es zu einem großen Andrang und längeren Wartezeiten in den Passämtern kommen. "Bitte kommen Sie rechtzeitig, dann ersparen Sie sich Zeit und Nerven", lautet das Credo der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Behörden. Wer eine Reise plant, sollte also rechtzeitig prüfen, ob sein Reisepass noch gültig ist.Der Reisepass ist in der Regel zehn Jahre gültig. Es ist nicht möglich, ihn zu verlängern. Der Antrag auf Ausstellung eines Reisepasses kann im Inland unabhängig vom Wohnsitz bei jeder Passbehörde gestellt werden.

EU-Passfotos vom Profi

Das Foto für Ihren neuen Reisepass darf nicht älter als sechs Monate sein. Es muss zudem den internationalen Kriterien entsprechen, was beispielsweise Format, Hintergrund oder Ausleuchtung betrifft. Am besten Sie wenden sich an einen Profifotografen.