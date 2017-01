Kleine Künstler als große Gewinner

10.01.2017, 19:32 Uhr

Mit ihrer Collage zum Thema „Bauernhof“ gewannen die Erstklässler der Josef-Krainer-Volksschule in Gai einen bezirksweiten Malwettbewerb.

TROFAIACH. Wie wichtig eine gesunde Jause ist, deren Zutaten von Bauernhöfen oder Obstbaubetrieben aus der Region kommt, darüber wissen die Kinder aus der ersten Klasse Volksschule in Gai ganz genau Bescheid. Gesprochen wurde mit den Kindern über dieses Thema unter anderem im Rahmen des Welternährungstages, der im Oktober stattfand, und an dem sich die Gemeinde- und Seminarbäuerinnen mit einem gefüllten Jausenkorb mit saisonalen landwirtschaftlichen Produkten in die Schulen des Bezirkes Leoben aufmachten.

Bewusster Griff

Ein Tag am Bauernhof

Beispiel nehmen

„Unser Ziel ist es, den Kindern beizubringen, wie gesunde, regionale Nahrung aussieht und sie für einen bewussten Griff zu Nahrungsmitteln mit Güte- und Biosiegel und jenem von „Gutes vom Bauernhof“ zu sensibilisieren“, erklärte Bezirksbäuerin Ilse Wolfger nun bei der Übergabe des Preises, den die erste Klasse der Josef-Krainer-Volksschule in Gai für ihre Bildercollage zum Thema „Der Bauernhof“ gewann. „Der Malwettbewerb fand zum ersten Mal im Rahmen des Welternährungstages statt, zehn Schulen mit 16 Klassen und insgesamt 300 Kindern beteiligten sich bei uns im Bezirk daran“, erzählte Wolfger. Dass sich die Jury für das Werk ihrer Schützlinge entschied, freut besonders Klassenlehrerin Andrea Marchler.Der Gewinn, der von den Bäuerinnen des Bezirkes kommt: ein Bauernhof-Besuch voller Abenteuer für die gesamte Klasse am Hof von Maria und Peter Haberl in der Vorderlainsach bei St. Michael. „Wir werden unter anderem eine Kräuterwanderung unternehmen und am Lagerfeuer Steckerlbrot backen. Alles, was man im Alltag heute nicht mehr tut“, verriet Maria Haberl.Direktorin Margrit Liess und Bürgermeister Mario Abl gratulierten den jungen Gewinnern. „Es freut mich, dass dieses Thema so ins Zentrum gerückt wird, wir haben so viele tolle Bauernbetriebe hier bei uns. Wir werden uns ein Beispiel an euch nehmen und die regionalen Produkte künftig auch bei uns in der Gemeinde in den Mittelpunkt stellen. Ihr seid unser Vorbild“, betonte Abl. Brigitte Fraiß, Fachberaterin für Ernährung und Erwerbskombination der Bezirksbauernkammer, freut sich besonders über die Nachhaltigkeit solcher Projekte: „Die Kinder achten nun sehr auf saisonale und regionale Produkte und über sie werden auch die Eltern sensibilisiert.“