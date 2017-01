Kommentar: Chancen für die Stadtentwicklung

11.01.2017, 08:00 Uhr

Leoben-Leitendorf könnte zu den "Reininghaus-Gründen" von Leoben werden.

Der BauProfi Quester übersiedelt vom Leobener Stadtteil Leitendorf nach Waltenbach auf das ehemalige Konsum-Areal (Bericht auf Seite 32). Die Lage – nahezu direkt an der Abfahrt der Schnellstraße S6 – war ein wichtiger Grund für die Standortwahl.In Leitendorf stehen wieder einige Gebäude leer. Kein Grund zum Jammern, sondern vielmehr eine Chance für die Stadtentwicklung von Leoben. Mit der ehemaligen Magindag-Fabrik, der Porubskyhalle und dem in die Jahre gekommenen Areal des Eisenbahner-Sportvereins eröffnen sich viele Perspektiven. Ein bisschen gewagt will ich das mit den Reininghaus-Gründen in Graz vergleichen. Dort hat man sich für ein Konzept entschieden, das die Bereiche Wohnen, Leben und Arbeiten umschließt.Quester übersiedelt im April: Was aber die Stadtregierung nicht hindern soll, sich bereits jetzt Gedanken über die Zukunft dieses Stadtteils zu machen. Das Argument "es sind großteils nicht unsere Flächen" sollte konstruktive Lösungsansätze aber nicht verhindern.Lesen Sie dazu auch die Hintergründe dieses Standortwechsels.