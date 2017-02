Nähaktion in Kammern: Stofftaschen gegen Plastikmüll

09.02.2017, 17:41 Uhr



Als alt mach neu



Wer näht mit?

So wird dem Plastikmüll Einhalt geboten und auch die Kreativität gefördert. Mit großartiger Unterstützung und unter Anleitung einer ehemaligen Lehrerin konnten bereits 50 Taschen zusammengenäht werden. Das Material hierfür stammt aus dem Kleiderladen, wo Altkleider abgegeben werden, die nicht mehr gebraucht und gespendet wurden. Das Projekt zeigt, dass Asylwerber sich bestens integrieren und der Gesellschaft so etwas zurückgeben, um am aktiven Sozialleben teilnehmen zu können.Bürgermeister Karl Dobnigg is erfreut über das Engagement der Gäste aus Syrien, dem Irak sowie der vielen helfenden Hände des Betreuerteams und über die vielen bunten Unikate.Diese Trag- bzw. Handtaschen aber auch Schürzen können ab sofort im Geschäft in Kammern besichtigt und gekauft werden. Die Taschen sollen die Plastik-Einkauftaschen ersetzen.Für interessierte Personen, die bei diesem Projekt mitwirken oder selbst ihre eigene Tasche herstellen möchten, gibt es am Dienstag, 21. Februar, von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr (sowie anschließend jeden Dienstag um die gleiche Zeit) wieder die Möglichkeit, im Kellerraum der Volksschule Kammern, mitzuarbeiten. Anmeldungen dazu werden unter 03844 / 8020-0 im Marktgemeindeamt Kammern i.L. gerne entgegengenommen.Die Einnahmen des Verkaufes fließen in den Sozialfonds der Marktgemeinde Kammern, durch den in Not geratene Personen in der Gemeinde unterstützt werden.Fotos: Marktgemeinde Kammern