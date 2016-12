Preisregen für Werbeagentur TIQA aus Leoben

30.12.2016, 21:07 Uhr



Hochwertige Filme

LEOBEN/WIEN. Noch bevor das große Finale der Internationalen Tourismus-Film-Festivals in Wien über die Bühne gehen wird, ist die Freude bei der Leobener Werbe- und Marketing GmbH TIQUA unter Geschäftsführer Rudolf Tischhart groß: Die Agentur schaffte es, bei den weltweiten Festivals 2016 zur erfolgreichsten Agentur Österreichs aufzusteigen. Und zwar mit ihrem eingereichten Tourismusimagevideo für die Stadt Kapfenberg, einem speziellen Musikvideo mit 6000 Akteuren, das den Titel „Biggest Lipdub ever“ trägt. TIQA gewann damit bei den Festivals in Warschau, Berlin, Los Angeles, Zagreb, Veliko Gradiste und Instanbul insgesamt sieben Preise, unter anderem in den Kategorien „bestes Drehbuch“, „beste Choreographie“, „beste Effekte“ und „bestes Event“.„Aus Österreich werden immer hochwertige Filme eingereicht. Bereits 2015, speziell aber 2016, stach den Juroren der Beitrag der Agentur TIQA besonders ins Auge. Neben der erfrischenden Idee einer Imagewerbung wurde vor allem die Kameraleistung – der gesamte Beitrag in der Länge von über 14 Minuten wurde in einem Durchgang ohne Schnitt gedreht – besonders gewürdigt. Ich glaube, Kapfenberg kennt man nun wirklich auf der ganzen Welt, da der Lipdub vor allem auch an den Publikumstagen ein echter Quotenhit war“, sagte Alexander Kammel, Direktor des Mitgliedsfestivals des Internationalen Komitees für Tourismusfilm Festivals, der gemeinsam mit den Juroren mehrere tausend Filme aus aller Welt sichtete.

Preisregen

TIQA-Geschäftsführer Rudolf Tischhart zeigte sich über den Preisregen dementsprechend erfreut: „Für die Firma TIQA und das gesamte Team sind diese internationalen Awards eine große Auszeichnung und auch Bestätigung unserer Arbeiten für unsere Kunden. Der Dank gilt vor allem der Stadt Kapfenberg, aber auch der Gruppe OPUS, die unsere Idee von Anfang an mitgetragen hat und ihren Welthit „Live is Life“ dafür extra neu arrangierte. Erfreulich ist, dass der Beitrag über die verschiedenen Kanäle nicht nur mehr als eine Million mal angesehen wurde, sondern dass der Werbewert für Kapfenberg durch die Medienberichterstattungen, die internationalen Awards und dadurch internationalen Views die Eine-Million-Euro-Grenze bereits überstiegen hat.“