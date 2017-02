Rotwein und Jazz, erste Reihe fußfrei

07.02.2017, 08:00 Uhr

Jürgen Edlinger startet die sechste Staffel der Konzertreihe "Cool Tour Jazz Nights".



Musik für die Seele



Bildungsauftrag

LEOBEN. Das Sparkassencafé "Mitt'n drin" der Lebenshilfe Leoben hat sich auch als Konzertsaal etabliert, die Reihe "Cool Tour Jazz Nights" ist zum Fixpunkt der Kulturszene geworden. Wo sonst kann man in Wohnzimmeratmosphäre exzellente Musikerinnen und Musiker genießen, die zuvor nicht oder nur selten den Weg nach Leoben gefunden haben.Dahinter steht ein Mann mit einem seltenen Gespür für gute Musik: Jürgen Edlinger. Der Rotweinliebhaber hat für die sechste Staffel seiner jazzigen Konzertreihe wieder großartige Ensembles verpflichten können.Edlinger: "Es ist nicht purer Jazz, es sind zum großem Teil Bands, die sich dem Soul, Swing, Funk oder auch karibischen Rhythmen verschrieben haben. Und es bleibt bei unserem Konzept: 50 Leute passen rein, die können musikalische Größen erste Reihe fußfrei erleben."Den Anfang macht am Freitag, 17. Februar, Bettina Schusser, alias "Betty DeLight" und ihre Band. Vor allem der Wunsch, die eigene Seele sprechen zu lassen, prägt das aktuelle Konzertprogramm der Sängerin & Songwriterin Bettina Schusser. Das musikalische Gerüst bildet ihre Band, Werner Radzik (Piano), Edgar Unterkirchner (Saxophon), Stefan Vallant (Bass) und Thomas Radzik (Drums).Selbst der ORF Steiermark ist auf diese Leobener Musikreihe aufmerksam geworden. Das Konzert von Betty DeLight wird für die ORF-Sendung "Jazz at its best" mitgeschnitten. ORF Steiermark-Kulturchef Gernot Rath: "Wir sind viel und gerne in den Regionen unterwegs, um auch über Musiksparten, die von Engagement und Idealismus getragen sind, zu berichten. Die Musikreihe von Jürgen Edlinger in Leoben unterstützen wir medial gerne, diese Konzerte verdienen eine große und interessierte Öffentlichkeit." Der ORF Steiermark ist übrigens das einzige Landesstudio, das eine eigene Jazz-Sendung gestaltet.

Das Programm:

Freitag, 17. Februar:Betty DeLight & BandFreitag, 17. März:YukahFreitag, 21. April:TipToes feat. Miriam BichlerFreitag, 12. Mai:Tori TangoFreitag, 23. Juni:Caribeando feat. Endrina RosalesBeginn: jeweils um 19 Uhr Kartenvorverkauf im Café Mitt'n drin, Ticket-Hotline: 0664/4207326.