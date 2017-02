Stadtschule Leoben: Umbauarbeiten beginnen im März 2018

03.02.2017, 11:48 Uhr

LEOBEN. Der Startschuss für den Umbau der Stadtschule Leoben zum Bildungszentrum Innenstadt wird im März 2018 erfolgen, wie die Stadtgemeinde Leoben mitteilt. Für die Zeit der Bauarbeiten werden die NMS Leoben-Stadt sowie die Volksschule Leoben-Stadt in andere Schulen übersiedelt, was in den Semesterferien 2018 geschehen soll. Ab dem Sommersemester 2018 findet der Unterricht dann in den Ausweichquartieren statt.

Übersiedelung

Schülertransport mit Shuttlebussen

Es ist vorgesehen, dass die NMS Leoben-Stadt in die Gebäude der ehemaligen Volksschule Donawitz (Lorberaustraße 9 und 11) übersiedelt.Die Volksschule Leoben-Stadt wird auf die ehemalige Handelsschule (Kerpelystraße 3) und die Volksschule Leoben-Leitendorf (Fröbelgasse 3) aufgeteilt, wobei je Objekt immer zwei Schulstufen untergebracht werden. Welche Schulstufen schlußendlich wohin gesiedelt werden, wird mit der Schulleitung der VS Leoben-Stadt festgelegt werden. Die Schulverbände bleiben auf jeden Fall erhalten.Der Schülertransport, die Nutzung von Sonderräumen (Physik-, Koch-, Turnunterricht) in anderen Schulen, aber auch die Nachmittagsbetreuung im Josefinum wird mit Hilfe von Shuttlebussen durchgeführt, die von der Stadtgemeinde Leoben organisiert werden.„Das Bildungszentrum Pestalozzi ist ein Schmuckstück geworden, in dem sich alle wohl fühlen und ist ein offener Ort für alle Altersgruppen, Talentetypen, Kulturhintergründe und Bevölkerungsgruppen. So wird es auch im Bildungszentrum Innenstadt sein, in das 17 Millionen Euro investiert werden“, betont Leobens Bürgermeister Kurt Wallner.