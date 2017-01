Am Kleinen Schober gescheitert

06.01.2017, 19:29 Uhr

Unser Ziel wäre der 1798 m hohe Kleine Schober gewesen. Bald war uns klar - heute werden wir den Gipfel nicht erreichen können. Wir können schon froh sein, wenn wir es bis zur Schwarzbeeralm schaffen.Im oberen Teil war bis zu 70 cm Pulverschnee zu überwinden und der Wind war schneidig und eisig. Nach einem heißen Tee und ein paar Bissen auf der Schwarzbeeralm, mussten wir schleunigst die Abfahrt starten, um nicht in die Fußstapfen von Ötzi zu treten.Zurück in Wald am Schoberpass hatte es noch immer -9 °C und der Wind hatte an Heftigkeit nicht nachgelassen.