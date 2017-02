Eine Lehre bei KNAPP Systemintegration als Karrierestart

01.02.2017, 15:30 Uhr



Lehrberufe 2017 bei KNAPP in Leoben



Über KNAPP Systemintegration

MARVIN HARRER: Für mich ist diese Auszeichnung bzw. die Lehrabschlussprüfung ein Beweis dafür, dass die vergangenen vier Jahre ihren Sinn erfüllt haben. Es sollte ja Ziel eines jeden Lehrlings sein, nach der Lehrzeit alle Aufgaben des Berufes zu erfüllen. Mit dem Abschluss der Prüfung mit Auszeichnung habe ich mein persönliches Ziel erreicht. Mein eigener Leistungsanspruch ist auch sicher mein größter Motivator. Für mich war und ist es immer wichtig, mich von der Masse abzuheben – das gilt für die Firma genauso wie für meine Freizeit.Eigentlich war die Bewerbung bei der KSI die einzige, die ich damals abgeschickt habe. Hätte es hier nicht funktioniert, wäre ich weiter zur Schule gegangen. Elektrotechnik hat mich immer schon sehr interessiert. Die Kombination mit Mechanik und Automatisierung als ein wichtiger Bereich unseres Lebens hat für mich das Bild abgerundet.Jetzt steht einmal der Grundwehrdienst an. Das nächste Ziel ist dann der Abschluss der Matura. Wenn alles gut läuft, halte ich im Herbst 2017 das Maturazeugnis in Händen. Mathematik und Englisch habe ich bereits erfolgreich abgeschlossen. Wenn bei der BWL-Matura auch alles klappt, ist ein Studium das nächste Ziel. Die Matura und die Lehre alleine sind zu wenig, daher ist für mich ein Studium der nächste logische Schritt.Ich bin leidenschaftlicher Motocross/Enduro-Fahrer. Mein Ziel ist es, für mich persönlich etwas zu erreichen und immer weiter zu steigern. Der größte Erfolg bisher war der Cross Country Vizeeuropameister im Oktober 2016. Das möchte ich nächstes Jahr wieder erreichen oder sogar toppen und wenn möglich noch ein paar Sponsoren finden, damit ich meinen Sport finanzieren kann.Für dieses Jahr sucht KNAPP Systemintegration in Leoben noch Bewerber für die Lehrberufe Mechatronik und IT-Technik. Bewerbungen können bis Ende Februar auf knapp.com/karriere eingereicht werden. Für Fragen steht die Personalabteilung am Standort Leoben gerne zur Verfügung.KNAPP Systemintegration, ein Unternehmen der KNAPP Gruppe, ist Spezialist für ganzheitliche Logistiklösungen im komplexen und hochautomatisierten Lagerbereich. In Leoben sind mehr als 450 Mitarbeiter beschäftigt. Schon seit vielen Jahren bildet das Unternehmen Lehrlinge aus. Bereits 2015 wurden Dominik Ettinger und Wolfgang Neubauer mit dem "Stars-of-Styria"-Award der WKO ausgezeichnet. Seit heuer zählt auch Marvin Harrer zu den Award-Trägern. Im Rahmen der Lehrlingsausbildung legt KNAPP neben der fachlichen Ausbildung besonderes Augenmerk auf soziale Kompetenz, Kommunikations- und Teamfähigkeit.