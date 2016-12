Thomas Glössl: Ein Imker der neuen Generation

19.12.2016, 14:49 Uhr

Zeitaufwendiges Hobby

Energie und Tatendrang sind gute Voraussetzungen für ein erfülltes Hobby. Thomas Glössl und Partnerin Elisabeth Wenninger bringen beides mit. Glössl, im Hautberuf Förster bei Mayr-Melnhof, hat das Glück, Beruf und Hobby unter einen Hut bringen zu können. Für ihn selbst ist jedoch noch viel wichtiger, dass er mit seiner Elisabeth eine Partnerin an seiner Seite hat, die seine Begeisterung für das zeitraubende Hobby teilt.

Große Sortenvielfalt

Nähe zur Natur



Meisterprüfung

Größte Priorität hat die Hygiene, Experimentierfreudigkeit ist allemal vorhanden, wie die verschiedenen Sorten mit einfallsreicher Namensgebung zeigen: Cuvée Obsue, Honey Hannah, Waldgärtner, Haselnusshonig. Basis ist immer der Waldhonig.Gut aufgestellt ist die GlössI-Imkerei bei Folgeprodukten wie Propolis, Kerzen, Figuren. Die Wachs-Gussformen werden, wie könnte es anders sein, selbst gefertigt. Im Schauraum vervollständigen mannshohe Holzskulpturen, entstanden aus seinen geschickten Händen, das Bild des naturnahen Menschen.Thomas Glössl ist ein Perfektionist. Daher verwundert die Gründlichkeit nicht, mit der er ans Thema herangeht. Seit vier Jahren absolviert er die einschlägige Schule in Graz. Dem Facharbeiter folgt jetzt der nächste Akt, der Imkermeister. Die dafür erforderliche schriftliche Abhandlung ist 104 Seiten stark und trägt den Titel „Mein Weg in die Selbstständigkeit als Imker: Wunschdenken oder Irrglaube“. Die wissenschaftliche Betrachtung beleuchtet den Rahmen, in dem eine finanzielle Lebensfähigkeit möglich ist.Beruflich kann er sein umfangreiches Wissen ebenso einsetzen. Sein Spezialgebiet Innerhalb der Mayr-Melnhofschen Forstverwaltung ist, ganz klar, der Umgang mit Bienen.Text und Fotos: Peter Taurer