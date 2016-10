68er CHOR Workshop mit Live Auftritt

AT

SING im CHOR- einzigartiger WORKSHOP - MOTTO: 68er Hits - "auch ohne Notenkenntnisse" mit Live Auftritt im Tachles am 9.11.2016 - Die Proben finden von FR 4.- SO 6.11.2016 statt - mehr auf www.janousek.cc - jetzt anmelden und Hit einreichen - du kannst Solo, im Duett, in der Gruppe oder im Chor singen- der komplette Workshop mit Auftritt und Organisation nur EUR 155.-, mobil 0660 / 72 144 14 - oder elisabeth@janousek.cc