Berliner Abend mit Markus Liske & Jana Volkmann

Zwischen Berlin und Asien bewegen sich die Protagonisten in Markus Liskes Roman »Glücksschweine« und Jana Volkmanns Roman »Das Zeichen für Regen«. Während für Max in »Glücksschweine« eine Reise nach Kambodscha zur Sinnsuche wird, macht Irene in »Das Zeichen für Regen« einen bewussten Schnitt und zieht nach Kyōto, um als Zimmermädchen in einem Hotel zu arbeiten. Beide blicken auf ihre Zeit in Berlin zurück und reflektieren die Lebensentscheidungen, die sie in die Ferne geführt haben.

