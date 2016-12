Der Ballkalender 2017 für Wien

schließen X

Fr, 03.02.: Akademikerball

Fr, 03.02.: Good Ball

Fr, 03.02.: Kreativball

Fr, 10.02.: Viennese Opera Ball New York

Fr, 10.02.: Reformationsball der evangelischen Kirche

Sa, 11.02.: Ball der Wiener Wirtschaft

Fr. 17.02.: Ball der Wiener Kaffeesieder

Do, 04.02.: IAEA Ball - Ball of the International Atomic Energy Agency Staff Association - Hofburg

Sa, 18.02.: Johann Strauss Ball

Sa, 18.02.: Ukrainischer Ball

Sa, 18.02.: Vegan Ball

Sa, 18.02.: Ball an der Erlöserkirche

Do, 23.02.: Opernball

Do, 23.02.: Rosenball

Do, 23.02.: Kleiner Neubauer Opernball

Fr, 24.02.: BonbonBall

Fr, 24.02.: Ball der Immobilienwirtschaft

Fr, 24.02.: Flüchtlingsball

Sa, 25.02.: Polnischer Frühlingsball

Sa, 25.02.: Juristen Ball

Sa, 25.02.: LOK Ball - Leben ohne Krankenhaus

Mo, 27.02.: Rudolfina- Redoute

Di, 28.02.: Elmayer- Kränzchen