Eindrücke aus der Ferienmesse und Genusswelt

17.01.2017, 19:01 Uhr

Abwechslungsreiches Live-Programm auf der Showbühne, unterhaltsame Vorträge und Filmpräsentationen im Reisekino, ein Spezialprogramm für Brancheninsider und die Highlights für Kinder runden die Urlaubs-, Reise- und Freizeitpräsentationen der Aussteller optimal ab.Ergänzt wird das Erlebnis Ferien-Messe Wien 2017 von der zeitgleich stattfindenden Genusswelt in Halle B. Mit einer Eintrittskarte zu besuchen ist auch die Vienna Autoshow, Österreichs beliebteste Neuwagenschau in den Hallen C und D.