Gewinnspiel: Isolation Berlin live in der Fluc Wanne

Mit der bz zum Konzert

Ohne Widerspruch und ohne wie eine Pastiche cooler Pop-Styles zu wirken, gleitet die Berliner Band musikalisch von 60s-Beat-Chansons über psychotischen Noise Rock zurück in fast volksliedhafte Balladen.Nach dem ausverkauften Konzert im Mai im B72 gastiert Isolation Berlin mit dem neuen Album "Und aus den Wolken tropft die Zeit" am 9.10. erneut in der Fluc Wanne (2., Praterstern 5).Karten (14,90 €): ntry.at/isoberlinfluc Gewinne bis 7.10.2016 1x2 Tickets!