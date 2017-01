Gewinnspiel: "Trau Dich" – Österreichs größte Hochzeitsmesse in Wien

Mehr als 250 Aussteller bieten auf der Hochzeitsmesse "Trau Dich" vom 20. bis 22. Jänner in der Messe Wien (2., Messeplatz 1) alles für den schönsten Tag im Leben an. Das Angebot reicht von der Hochzeitseinladung über die Planung bis hin zum Fotografen und der passenden Hochzeitsband. Ein Highlight sind die dreimal täglich stattfindenden Brautmodenschauen, bei denen Hochzeitskleider und -anzüge internationaler Designer präsentiert werden.

Mit der bz zur Hochzeitsmesse

In Vorträgen können sich Heiratswillige von Experten wertvolle Tipps in Sachen Planung holen. In Workshops gibt es Inspirationen für den Hochzeitstanz. Bei einem Gewinnspiel winkt eine Traumhochzeit im Wert von 10.000 Euro. Umfassende Informationen finden sich auch im Hochzeitsratgeber, den jeder Besucher kostenlos erhält.Eintritt: 17 € (gilt für alle drei Tage), Infos und 2 € Online-Rabatt auf www.brautinfo.at Gewinne bis 18.1.2017 2x2 Eintrittskarten!