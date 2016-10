SING your SONG Solo Workshop ohne Notenkenntnisse

SOLO - DUETT - GRUPPEN - CHOR WORKSHOP:unter der musikalischen Leitung von Dr.Georg WeilgunyDie Herausforderung sicher auf der Bühne zu stehen und der Spaß am Singen stehen im Vordergrund in diesem Workshop. Der Workshop bietet ein Höchstmaß an Wunscherfüllung und Individualität. Das musikalische Thema? "Die 68er-Generation". Wir widmen uns der SOLO- und Chorarbeit und studieren deinen 68er- Hit mit der Gruppe ein. Eingeladen ist jeder der sein Lieblingslied solo , im Duett, oder Gruppe per formen möchte. Eingeladen sind auch weitere bis zu 20 Sängerinnen und Sänger, die die Solisten abwechselnd stimmkräftig unterstützen. Jeder von euch bringt seine eigenen Stimm-Mimik-Gesten-Lampenfieber-Herausforderungen zum Workshop mit. Georg wird eure Themen flexibel einzubauen und zum passenden Zeitpunkt aufzugreifen. Wir kennen und vertrauen ihm und ich bin mir sicher, der Workshop wird die Chance, diese Herausforderungen anzunehmen. Als Höhepunkt gibt es einen gemeinsamen Abschlussabend, wo die Lieder live dargeboten werden.Überlege welchen Song du gerne singen möchtest und schicke deine Vorschläge. Da es sicher Mehrfachnennungen geben wird, wähle zwei oder drei zur Auswahl. Oder sucht im Internet unter https://de.wikipedia.org/wiki/Carole_King ..., sie hat viele fantastische Hits geschrieben , suche unter 68er Musik oder 68er Hits, da wirst du deinen Song finden.Ab sofort kannst du dich anmelden und deine Songs einreichen FRIST 25.10.2016TERMINE:Freitag, 4. 11 .2016 abends Vorbesprechung, 1220 WienSamstag 5. 11 . und Sonntag 6. 11 .2016 - ganztags Workshop, 1180 WienMittwoch, 9.11.2016 ab 19 Uhr Auftritt im Tachles, 1020 WienWorkshop: EUR 155.-Organisation und Anmeldung : Elisabeth Janousek elisabeth@janousek.cc - bei Fragen bitte anrufen 0660/72 144 14 - mehr auf www.janousek.cc