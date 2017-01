Vienna Autoshow 2016

12.01.2017, 18:17 Uhr

Die Vienna Autoshow versteht sich als Impulsgeber für die Branche: In einem so großen Rahmen, wie ihn die Automesse ihren Ausstellern bietet, kommt die Vielfalt an Fahrzeugkonzepten und alternativen Antriebsarten im Angebot der österreichischen Automobilimporteure gut zur Geltung.Doch nicht nur die Aussteller fühlen sich von Österreichs größtem Automobilsalon zu Begeisterungsstürmen hingerissen: Auch Besucher schwärmen davon – und deren Begeisterung schlägt sich wiederum in ihrem Kaufverhalten nieder, denn wer gustiert, der kauft. Die Vienna Autoshow ist ein Win-Win für Aussteller und Besucher gleichermaßen.Zum Publikumserfolg der Vienna Autoshow trägt auch die Termin-Kombination mit der Ferien-Messe Wien bei, die zum gleichen Zeitpunkt in den Hallen A und B der Messe Wien stattfindet. Beide Messen können mit einem Ticket besucht werden.