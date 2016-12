DANIDDL & FRIENDS im Wiener Prater

02.12.2016, 12:25 Uhr

Die kalte Jahreszeit hat begonnen, und der Prater "heizt" seinen Besuchern ein!!!

DaNiddl & Friends

Bereits seit einigen Tagen, rockt der Wintermarkt am Prater wieder die kalte Jahreszeit, und lädt die Menschen nicht nur zu Punsch und Co, sondern auch zu erstklassigen Musik Highlights.Beinahe täglich locken Live Acts die Besucher an. So auch gestern am 1. Dezember 2016.Ex - Starmaniac Anita "Niddl" Ritzl, im Duo mit Ihrem Lebensgefährten David Pross gaben Hits aus allen Epochen zum Besten, und natürlich durfte das eine oder andere Weihnachtslied nicht fehlen.

Unterstützt würden die Beiden von zahlreichen Musiker Freunden, die sich mit Ihnen die Bühne teilen durften u.a. Stefan Wessel, Volker Piescek, oder Austro Pop Newcomer - Thommy Pilat.Nach 1 1/2 Stunden gab es dann zum Abschluß noch einen "All Stars" Song bei dem die kleine Bühne fast aus den Nähten platzte.Alles in Allem - ein gelungener Abend, bei dem sogar das Wetter (halbwegs) mitspielte.